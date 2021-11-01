Adıyaman’da hayvan severlere müjde

Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için geçici barınma ve tedavi merkezi kurmak için çalışmalara başladı.

Adıyaman Belediyesi, Karadağ mevkiinde inşa edeceği sokak hayvanları geçici barınma ve tedavi merkezi için kolları sıvadı. Merkezin kurulması için tahsis edilen bölgenin ulaşımı için şu sıralar yol yapım çalışması yapıyor.

Çalışmaları yerinde görmek amacıyla bölgeye giden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Sokak hayvanları geçici barınma ve tedavi merkezi projemizi hayata geçirebilmek amacıyla Karadağ orman bölgesinde tahsisini gerçekleştirdiğimiz alanda yol açma çalışmalarımıza başladık.

Sokak hayvanlarına daha farklı bir yaklaşımla hizmet edecek kurumsal, düzgün, alanında örnek bir proje gerçekleştiriyoruz. Doğayı sevmek ve tüm canlıların ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılamak insan olmanın önemli bir özelliğidir.

Dünya yalnız bizim değildir. Ekolojik sistemin bizler gibi üyeleri olan sokak hayvanlarının yaşam haklarının korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sorumluluklarımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kadar, yaşadıkları alanları oluşturmak da yerel yönetimler olarak asli görevlerimiz arasında yer almaktadır” diye konuştu.