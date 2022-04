Adıyaman’da, halk oyunları müsabakaları düzenlendi

Kulüpler Arası Hamza Çivi Halk Oyunları yarışmaları Yıldızlar, Gençler ve Büyükler düzenlemesiz ve düzenlemeli kategorilerinde toplam 8 kulüp, 11 takım ve 258 sporcu muhteşem sahne gösterileriyle şampiyonluk için bütün hünerlerini sergiledi.

Halk Oyunları Kulüpler İl Birinciliği Müsabakaları bu yıl Adıyaman’da halk oyunlarına büyük katkılar sunan, kültürümüzün geleceğe aktarılmasında büyük emek sarf eden Hamza Çivi’ye ithafen gerçekleştirildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, kültürüne sahip çıkan bir kent olan Adıyaman’ın, folkloru ve halkoyunları ile geçmişini bu günlere taşımış bir il olduğunu söyledi.

Her bölgenin kendine has kültürü olan Halkoyunlarına ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Müdür Keleş, “Bizler geçmişine kültürüne önem veren bir milletiz. Bu nedenle, halk oyunlarının bir milletin coşkusunu, heyecanını, kahramanlıklarını anlatan, bulunduğu yörenin tarihini, kültürünü, kimliğini yansıtan en önemli olgulardan biri olduğuna inanıyoruz. Halk oyunları bizim çok önem verdiğimiz bir alan. Hedefimiz folklorumuzu ve kültürümüzü daha geniş kitlelere yaymak ve bu alanda faaliyet gösteren kulüp sayılarını daha da artırmak. Yapacağımız tüm çalışmalarla halk oyunlarımızı daha iyi seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Bugün burada da görüldüğü gibi çok yoğun katılım ve güzel bir ortam var. Halk oyunlarına destek veren tüm anne babalara teşekkür ediyorum. Gençlerimizi, çocuklarımızı, katılım sağlayan tüm ekiplerimizi sergiledikleri nefes kesen gösterilerden dolayı kutluyor müsabakalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yenimahalle Spor Salonunda düzenlenen halk oyunları yarışmalarına Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman İnternet Gazetecileri Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Halkoyunları Federasyon Temsilcisi Şah İsmail Çalışkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü ve çok sayıda kişi katıldı.

Yapılan halk oyunlarında derece alan kulüplere kupaları ve başarı belgeleri takdim edildi.