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Adıyaman’da, ‘Gıdanı koru sofrana sahip çık’ kampanyası

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Gıdanı koru sofrana sahip çık’ kampanyası çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ADIYAMAN 19.06.2021, 18:41
Adıyaman’da, ‘Gıdanı koru sofrana sahip çık’ kampanyası

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Gıdanı koru sofrana sahip çık’ kampanyası çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan kampanya kapsamında işletme sahipleriyle çalışanları bilgilendirildi.

Kampanya kapsamında Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas’ın katılımıyla Besni ve Kahta ilçelerindeki marketlerde tanıtım ve bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda işletme sahipleri, market çalışanları ve müşteriler bilgilendirilip kampanyaya destek verilmesi istendi.

Gıdaların israf olmaması ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yararlanabilmesi amacıyla olgunlaşmış sebze ve meyve bölümlerinin ayrılarak ürünlerin yüzde 50 ve daha uygun fiyatlarla satılması önerildi. Market sahipleri öneriler üzerine etiketlerini değiştirerek olgunlaşmış meyve ve sebzeleri yüzde 50 indirimli satmaya başladı.
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