Adıyaman’da geniş kapsamlı korona virüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğine gönderdiği ‘Korona virüs denetimleri’ genelgesi kapsamında ülke genelinde yapılan kapsamlı denetimler Adıyaman’da da gerçekleştirildi.

Adıyaman il genelinde gerçekleşen geniş çaplı denetimlere çok sayıda ekibin yanı sıra Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder katıldı.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan geniş kapsamlı denetleme faaliyeti kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarla başladı. Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, cadde boyunca denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Çarşı merkezindeki denetlemelerin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek burada düzenlenen denetimlere katıldı. Denetimlerde işyeri sahiplerine korona virüs tedbirlerine normalleşme sürecinde de aynen devam etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

İl genelinde denetim ekiplerinin de katılımıyla yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde geniş çaplı denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Bu illetten kurtulmak ve bunun olumsuz etkilerini en aza indirmek için hepimiz tedbirlere ve kurallara titizlikle uymak zorundayız. Şu anda hastanelerimizde doluluk oranı had safhaya ulaşmış durumda. Bu vakaların artışını durdurmak hepimizin elinde. Bu salgından kurtulmanın en etkili koruma yöntemi maske, mesafe ve hijyendir. Kurallara uyduğumuz takdirde, bu küresel salgını hep birlikte yeneceğiz inşallah” dedi.