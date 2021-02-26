Adıyaman’da faturasız 30 adet matkap ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan çok sayıda faturasız matkap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı ilçe Jandarma Komutanlığınca, Gölbaşı ilçesinde yapılan yol kontrolü esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araç içerisinde 30 adet faturasız ve bandrolsüz matkap ele geçirildi. Matkaplar muhafaza altına alınırken F.Y., ve S.D., isimli iki kişi hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.