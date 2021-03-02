Adıyaman’da ev yangını

Adıyaman’da bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bahçecik Mahallesinde Mehmet Altın’a ait evin müştemilatında yangın meydana geldi. Yangını fark eden aile yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın evin diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.