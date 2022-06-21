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Adıyaman’da ele geçirilen keçi boynuzuna 513 bin TL ceza
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçilen bir kişiye 513 bin TL ceza kesildi.
ADIYAMAN 21.06.2022, 11:01
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçilen bir kişiye 513 bin TL ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincik ilçesindeki H.B.’ye ait bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli H.B.’ nin evinde yaptıkları aramada, 2 dağ keçisi boynuzu buldu. Ev sahibi A. B’ye, 500 bin lirası tazminat, 13 bin lira idari olmak üzere toplam 513 bin TL para cezası uygulandı.
Ele geçirilen boynuzlar ise Kahta Milli Parklar Müdürlüğüne götürüldü.