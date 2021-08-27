Adıyaman’da ekmeğe zam geldi

Adıyaman’da pide ve somun ekmeğine 50 Krş zam yapılarak 2 TL oldu.

Adıyaman Fırıncılar Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine ekmeğe zam yapılması için başvuruda bulundu. Odanın önerisini görüşen komisyon üyeleri ekmeğe zam yapılmasını onayladı.

Adıyaman’da 180 gram pide ekmeği 2 TL’ye, 230 gram somun ekmeğinin ise 2 TL’ye yükseltildi.

Daha önceden 180 gramı 1.50’den satılan pide ekmeği bundan sonra 200 gram olarak ayarlanarak 2 TL’ye, 200 gram olarak satılan somun ekmeğinin ise 230 gram yapılarak 2 TL’ye satılacak.

Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Kadir Akbaş, son zamanlarda elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 15’lik zam ve torbasını daha önceden 135 TL’ye aldıkları unu şimdi 180 TL’ye almalarından dolayı ekmeğe zam yapıldığını söyledi. Başkan Akbaş, ekmeğe yapılan zam ile birlikte ekmekte gramajında yükseltildiğini vurguladı.