Adıyaman’da Dünya Disleksi Haftası etkinliği

Adıyaman’da Dünya Disleksi Haftası nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi tarafından etkinlik düzenlendi.

Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından 1-8 Ekim Dünya Disleksi ( Konuşma güçlüğü ve öğrenme problemi olan çocuklar) Haftası münasebeti ile toplumda bu konu ile ilgili farkındalık oluşturmak, kamuoyunu bilinçlendirmek amacı ile Demokrasi Parkında stant açıldı. Adıyaman Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Nureddin Yalçın, “Disleksi asla zeka geriliği değildir, öğrenme problemidir. Disleksi olan çocuklar okuduklarını anlamada ve okumada güçlük yaşarlar. Hızlı yazamazlar bu nedenle farklı öğrenim yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Yapılan araştırmalar her 5 çocuktan birinin disleksi olduğunu ortaya koymuştur. Eğer çocuğunuz geç konuşmaya başlarsa duyduklarını anlamada güçlük çekerse sık ve uzun süre telaffuz hataları yaparsa olayları sırasıyla anlatamıyorsa, sırayla saymada güçlük çekiyorsa, sağ ve sol yönlerini karıştırıyorsa, düğme iliklemede sıkıntı yaşıyorsa, kalemi kaşığı uygun bir şekilde tutamıyorsa, ritmik hareketlerde güçlük yaşıyorsa üçgen ve kare gibi şekilleri bakarak kopya edemiyorsa ve tek başına oynamayı tercih edip sosyalleşememe problemi varsa çocuğunuz disleksi olabilir. Özellikle 1-5 arası çocuğu olan ailelerin bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir” dedi.

Disleksi ile ilgili vatandaşlara broşür dağıtıldı.