‘Adıyaman’da bir kelime bir işlem’ yarışması finali yapıldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İHL tarafından yapılan ‘Adıyaman’da bir kelime bir işlem’ yarışmasının final oturumuna ve devamında yapılan ödül törenine katıldı.

EDEB projesi kapsamında yapılan ‘Adıyaman’da bir kelime, bir işlem’ yarışması Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. 11 Okulun katıldığı yarışmanın finaline Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Merkez Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi kaldı. Finale kalan bu iki okul arasında geçen yarışmanın galibi Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Yarışmanın birincisi ve ikincisine ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı tarafından verildi.

Müdür Açcı, yarışmaya katılan tüm okulları ve öğrencileri tebrik ederek, yarışmayı organize eden Şehit Hasan Aydoğdu Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Yıldırım ve okul öğretmenlerine teşekkür etti.