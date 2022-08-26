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Adıyaman’da bina yangınında 3 kişi dumandan zehirlendi
Adıyaman’da, bir binanın bodrum kısmındaki elektrik tesisatında çıkan yangında 3 kişi dumandan zehirlendi.
ADIYAMAN 26.08.2022, 19:19
Adıyaman’da, bir binanın bodrum kısmındaki elektrik tesisatında çıkan yangında 3 kişi dumandan zehirlendi.
Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu yakınlarında bulunan 7 katlı bir binanın bodrum kısmındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu medyana gelen yangını fark eden bina sakinleri kısa sürede panik yaşayarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Bodrum kattan çıkan dumandan etkilenen 3 kişiye ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan dumandan zehirlenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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