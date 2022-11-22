Adıyaman’da bin 500 kişiye istihdam fırsatı

Adıyaman’da bin 500 kişinin istihdam edileceği ayakkabı kentin temel atma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluruyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürütmeye başladığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından da organize edilen ’Çalışan ve üreten gençler programı’ çerçevesinde Adıyaman’a kurulmaya başlanılan ayakkabı kent inşaatının temeli gerçekleştirilen törenle atıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde yapılan temel atma törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakırcı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

11 Bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak ve kapasiteyle bin 500 kişinin istihdam edileceği ayakkabı kent temel atma töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, “Türkiye’de ilk 6 büyük sektör arasında yer alan ayakkabıcılığın temelini atacağız. Bu çalışmalardan dolayı oldukça heyecanlıyız. Ayakkabı sektörü Türkiye’de ihracatta 4.sırada yer alıyor. Bizlerde Adıyaman’da ilk adımı attık ve inşallah bunun devamı da gelecek. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, “Güzel gençlerimizin burada çalıştığını hep birlikte göreceğiz inşallah. Adıyaman’da iş gücümüz var, eğitilmiş iş gücümüz var, düzgün iş gücümüz var en önemlisi ise iyi ve güzel çalışan iş gücümüz var. Bizlerde onların önünü açmak için Ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Daha sonra konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile OSB Adıyaman Başkanı Abdulkadir Çelenk, bu tür yatırımların memlekette yapılmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini dile getirerek ayakkabı kentin hayırlara vesile olmasını diledi.