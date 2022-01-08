Adıyaman’da bin 341 uçak trafiği yaşandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Adıyaman Havalimanının 2021 yılının uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Adıyaman Havalimanına 2021 yılı içerisinde 131 bin 893 yolcu, bin 341 uçak trafiği, bin 272 ton ise yük trafiği (kargo+posta+bagaj) gerçekleşti.

Adıyaman Havalimanı’nda Aralık ayı içerisinde ise, iç hatlar yolcu trafiği 13 bin 710, iniş-kalkış yapan uçak trafiği 111, yük trafiğinin ise 114 ton olduğu açıklandı.