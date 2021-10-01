banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 01.10.2021, 12:24
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki şahıs arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir mahallesi Safvan Bin Muattal Öğrenci Yurdu yakınlarında H.T., ile A.Ç., isimli 2 şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada H.T., isimli şahıs, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. H.T’yi bıçaklayarak yaralayan A.Ç., isimli şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P