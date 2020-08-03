Adıyaman’da bayram günü kan aktı
ADIYAMAN’DA BİR KİŞİ POMPALI TÜFEK İLE VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ.
Adıyaman’da bir kişi evinin bahçesinde otururken pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Mehmet Akif Mahallesi 1459. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sebebi henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı Yusuf Ş. (40) isimli şahıs kendi evinin bahçesinde otururken, R.D. isimli elinde pompalı tüfek ile gelerek ateş etti. Yusuf Ş.’yi sağ omuzundan vuran şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaya olarak kaçan şahsı mahalle içerisinde aradı. Omzundan yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın şüphelisi olan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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