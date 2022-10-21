Adıyaman’da bal tedarik zirvesi gerçekleştirildi

Türkiye’de arıcılık ve bal üretiminde önemli bir yere sahip olan Adıyaman’da gerçekleştirilen ‘Bal Tedarik Zirvesi’nde 5 bin 500 adet kovan dağıtımının startı verildi.

Adıyaman Valiliği, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bir otelin salonunda düzenlendi.

Programın açılışında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, “Tüm dünyada insanlığın gıda güvenliğini tehdit eden birçok olayı kamuoyunda duyuyoruz. Ürünlerin başında bal, zeytinyağı gibi temel gıdalar geliyor. Bu durum tüketicinin satın alma kararını doğrudan etkiliyor. Adıyamanlı bütün üreticilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada gıda güvenliğine saygılı bir şekilde üretim yapacağına inanıyorum. Adıyaman florasıyla, faunasıyla, habitatıyla bu gün ülkemizin en kaliteli bal üretim merkezlerinden birisidir. İçerisindeki sağlık bileşenleri, aroması, kokusuyla Türkiye’nin en kaliteli ballarından birisi Adıyaman’da üretiliyor. Bu kaliteli balın hedef pazarını çeşitlendirmek ve güçlendirmek için bu zirveyi düzenliyoruz. Markalaşmada sıkıntılarımızı bu tür faaliyetlerle gidermeye çalışıyoruz” dedi.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit ise konuşmasında, “Adıyaman balının kalitesini ortaya çıkartacağız ve pazar sorununu çözeceğiz. Belki diğer iller gibi istediğimiz yüksek miktarda bal alamıyoruz ama enzim değeri en güzel balı üretiyoruz. İnşallah Türkiye pazarına girip, üretim ve istihdamı arttıracağız” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise, dağıtılan arı kovanlarından bahsederek, “kovanların yapımı bitti. Burada arı yetiştiricileriyle belirlediğimiz şartlar çerçevesinde kura ile belirleyeceğiz. Haftaya Sincik, Çelikhan, Gölbaşı ve Besni ilçelerimize kamyonları yönlendirerek kovanları teslim edeceğiz. Diğerlerine merkezde teslim edeceğiz. Hem balın kalitesinin arttırılması, hem kovanların yenilenmesini sağlamış olacağız” dedi.

Türkiye Merkez Bal Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Tekbaş, arılar insanlığın varlığından beri hayatımızda olan, insanlığın varlığını devam ettirmek için bitkide çeşitliliği sağlayan, tarıma elverişli hale getiren canlılardır. Tarım varsa, bitki varsa arı sayesindedir. Arı ürünleri bir çok hastalıkta tedavidir. Türkiye endemik bitki seviyesi yüksek olduğu için ülkemizde bal çeşitliliği ve bal kalitesi çok fazladır. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki endemik bitkiler sayesinde bal çeşitliliği artıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise konuşmasında Türkiye’nin ülkeler arasındaki arıcılık sıralamasını anlatarak, “Dünya ülkeleri içerisinde Çin’den sonra ikinci arı varlığına sahip ülkeyiz. Bal üretiminde yine ikinci ülkeyiz. 8 milyon 400 bin arı kovanı, 115 ton bal üretimiyle ikinciyiz. Dünyanın en kaliteli ballarını üretiyoruz. Ama Türkiye’nin yurt dışına açılımı konusunda ciddi sıkıntılarımız var” diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, balın insan sağlığı için öneminden bahsederek, balın sadece zengin bir yiyecek olmaktan öte, herkesin ulaşacağı bir ürün olması gerektiğini vurguladı.

Vali Mahmut Çuhadar, gıdanın gelecekte bir silah olacağının altını çizerek, “Dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Artık gıdanın stratejik olduğu, yavaş yavaşta bir silah olacağı bir çağa giriyoruz. Gıda erişilebildiği noktasında ciddi mücadeleler yaşanacağa benziyor. Cumhurbaşkanımız gıda koridorunu açmasıyla ciddi bir gıda sorunu yaşanacaktı. Bu anlamda güvenli, kaliteli, sertifikalı gıda her geçen gün biraz daha önemli hale geliyor. Adıyaman arı ve bal yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip. Yaklaşık 75 bin kovan sayısı, 500 ton üretimiyle ülkemizde hatırı sayılır bir yere sahiptir. Adıyaman’da bir bu kadar daha potansiyel var. Florası zengin, tarım ilaçlarının hemen hemen kullanılmadığı bir bölgedir. Tarım ve Adıyaman’da ciddi desteklenmesi gereken bir faaliyet alanıdır” dedi.

Konuşmaların ardından Adıyaman’da 2 milyon 860 bin TL bütçeli 5 bin 500 adet kovanın dağıtım startı verildi. Bu bedelin 1 milyon 400 bin TL’si İl Özel İdaresi, 600 bin TL’si Köylere Hizmet Götürme Birliği, 860 bin TL’sini ise arıcılar karşıladı. Sembolik kovan dağıtımının ardından 5 bin 500 adet kovan ilçelerde ve il merkezinde üreticilere kura ile dağıtılacak.

Zirve, bal ve arı yetiştiriciliği, pazarlanması ile ilgili konuların ele alındığı oturumlar ile son buldu.