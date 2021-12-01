Adıyaman’da badem ve çam fidanı dağıtıldı

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla vatandaşlara fıstık çamı ve badem fidanı dağıttı.

Demokrasi Parkı önünde Adıyaman’ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen fidan dağıtım töreni vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, 2 bin 500 adet çam fıstığı ile 2 bin 500 adet badem fidanı dağıtıldı.

Fidan dağıtımında konuşan Başkan Süleyman Kılınç, “Toplam 5 bin adet fidan dağıtımı yaptık. Bizim hedefimiz daha yeşil bir Adıyaman. Biz geldiğimizde kişi başı 2,5 metrekare yeşil alanı olan Adıyaman, şuanda 3.85’e çıkarıldı. Bu sayıyı kısa sürede inşallah 6,5’a çıkarmayı düşünüyoruz. Daha yeşil ve yaşanılabilir noktasında var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.