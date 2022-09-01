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Adıyaman’da avcılara denetim

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kent genelinde avcılara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

ADIYAMAN 01.09.2022, 13:17
Adıyaman’da avcılara denetim

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kent genelinde avcılara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimlerine aralıksız devam eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılardan avcılık belgeleri ve gerekli izinlerinin olup olmadığını inceliyor. Ekipler, izinsiz avcılık yapan şahsılara ise gerekli cezai işlemleri uyguluyor

Ekipler, denetim sonunda ise belgeli ve randevulu avcılık gerçekleştiren avcılara teşekkür etti.

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