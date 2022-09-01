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Adıyaman’da avcılara denetim
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kent genelinde avcılara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.
ADIYAMAN 01.09.2022, 13:17
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kent genelinde avcılara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.
Av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimlerine aralıksız devam eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılardan avcılık belgeleri ve gerekli izinlerinin olup olmadığını inceliyor. Ekipler, izinsiz avcılık yapan şahsılara ise gerekli cezai işlemleri uyguluyor
Ekipler, denetim sonunda ise belgeli ve randevulu avcılık gerçekleştiren avcılara teşekkür etti.
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|3
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|2
|2
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|2
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|3
|1
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|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
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|9. Chelsea
|5
|7
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|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
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|6
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|5
|5
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|5
|4
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|5
|4
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|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
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|13. Girona
|3
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|3
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|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
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|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
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|3
|0
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