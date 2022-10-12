Adıyaman’da avcı denetimleri arttırıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Adıyaman’da avcılara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde denetimlerine aralıksız devam eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılardan avcılık belgeleri ve gerekli izinlerinin olup olmadığını inceliyor. Ekipler, izinsiz avcılık yapan şahsılara ise gerekli cezai işlemleri uyguluyor

Ekipler, denetim sonunda ise belgeli ve randevulu avcılık gerçekleştiren avcılara teşekkür etti.