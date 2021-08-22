Adıyaman’da antrenörlere gelişim semineri

TÜFAD Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından antrenörlere gelişim semineri verildi.

Bir otelin toplantı salonunda yapılan seminere, TÜFAD Adıyaman Şube Başkanı Yılmaz Aslan, TFF Adıyaman İl Temsilcisi Alican Çelik, ASKF Adıyaman İl Temsilcisi Cenap Taşkın, eğitimciler ve antrenörler katıldı. Rahmetli Ahmet Aydın ve Tahsin Terzi’nin isimlerinin verildiği eğitim seminerinde Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Sermet Toktaş, Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Aykut Dündar, UEFA Pro Lisanslı Antrenör Mehmet Nuri Sever, Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Fatih Murathan, UEFA B Lisanslı Kaleci antrenörü Zeynal Alkan tarafından eğitimler verildi. Futbolda değişen oyun kuralları, hakem ve oyuncu iletişimi, sporcu sağlığı ve beslenilmesi ile antrenman planları ele alındı. Verilen seminerle ilgili açıklamalarda bulunan TÜFAD Adıyaman Şube Başkanı Yılmaz Aslan, “İki yılda bir yapılan sürekli ve zorunlu antrenör gelişim seminerlerini bizlerde ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bundan önce UEFA lisanslı antrenör arkadaşlarımızın seminerini yaptık. Şuanda da bütün amatör lisanslı antrenörler ile UEFA lisanslı antrenörleri bir araya getirerek bu semineri yapıyoruz. Bu semineri de ilimizde yakın zamanda kaybettiğimiz iki spor hocamızın ismini vererek gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki futbol sürekli gelişen bir spor dalı, bilimle iç içe olan bir spor dalı. Bu bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek içinde bu gelişim seminerlerini tertip ediyoruz” diye konuştu.