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Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
ADIYAMAN 28.08.2022, 13:02
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay gece saatlerinde Fırat Mahallesi Ramazan Yıldırım Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahla kavgaya dönüşen kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Dede (23) ve Abdullah Mırkıt (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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