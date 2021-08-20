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Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 20.08.2021, 16:29
Adıyaman’da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Adıyaman’da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi eski Adıyaman Belediyesi Mezarlığı karşı tarafında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada Mehmet B. (24), vücuduna aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken kavgaya karışan şahıslar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden kaçarak kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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