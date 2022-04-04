Adıyaman’da akrabaların kavgasını polis ayırdı

Adıyaman’da akraba iki grup arasında yaşanılan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi Fatih Cami yakınlarında aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup akraba arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahalede bulundu. Ölen yada yaralananın olmadığı kavgada bir birinden şikayetçi olmayan şahıslar olay yerinden uzaklaştırıldı.