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Adıyaman’da abartı egzoz denetimi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde egzoz denetimi yapıldı.
ADIYAMAN 05.01.2021, 16:23
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde egzoz denetimi yapıldı.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinin bir çok noktasında abartı egzoz bulunan otomobiller ile motosikletler üzerinde denetim yaptı. Yapılan uygulamada 3 bin 781 otomobil ve motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde abartı egzoz bulunan 8’i otomobil 6’sı motosiklet olmak üzere toplam 14 araç trafikten men edilirken 17 bin 525 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
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