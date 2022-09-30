Adıyaman’da 7 otomobil bir birine girdi: 1 yaralı

Adıyaman’da, 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzeri Şehit Cem Özgül İlkokulu yakınlarında trafik ışıklarında bekleyen araçlar bir birine çarptı. 7 Aracın bir birine girdiği kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.