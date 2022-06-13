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Adıyaman’da 65 yaş üstü kadınlara gezi etkinliği

Adıyaman Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen YADES projesi çerçevesinde Adıyaman’daki 65 yaş üstü kadınlara yönelik gezi programı gerçekleştirdi.

ADIYAMAN 13.06.2022, 15:48
Adıyaman’da 65 yaş üstü kadınlara gezi etkinliği

Adıyaman Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen YADES projesi çerçevesinde Adıyaman’daki 65 yaş üstü kadınlara yönelik gezi programı gerçekleştirdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Adıyaman İl Müftülüğünün de destekleriyle gerçekleştirilen kültürel ve sosyal faaliyetlerin sonuncusunda geziye katılan vatandaşlar Adıyaman’da bulunan Safvan bin Muattal Türbesi’ni ziyaret etti. Etkinlikle ilgili kısa bir bilgi veren yetkililer, program çerçevesinde Safvan bin Muattal türbesine yapılan ziyarette il müftülüğünden vaize eşliğinde dualar eden kadınlara Beşpınar Vadisi’nde çeşitlşi ikramlarda bulunuldu. Programa katılan kadınlar ise oldukça güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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