Adıyaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Adıyaman’da Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Atatürk anıtına çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın valilik makamında tebrikatları kabulü ile devam edildi.

Valilik Makamındaki Tebrikat Töreni sonrası valilik konferans salonundaki törene geçildi. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Mesajın okunmasının ardından Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla günün anlam ve öneminin belirten bir konuşma yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, Adıyaman Anadolu Lisesi öğrencilerinden Büşra Ruşen ve İbrahim Ethem Doğan tarafından şiirler okundu.

Adıyaman’da kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, şehit aileleri ve Kıbrıs gazileri katıldı.