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Adıyaman’da 3 günde 333 adres karantinaya alındı

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son üç günde 333 adresi korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına aldı.

ADIYAMAN 13.09.2021, 14:03
Adıyaman’da 3 günde 333 adres karantinaya alındı

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son üç günde 333 adresi korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına aldı.


İl genelinde vaka sayılarında artış yaşanan Adıyaman’da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından günlük karantina kararları alınıyor. Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşların adresleri kurul tarafından 14 gün süreyle karantina altına alınıyor.


11 Eylül tarihinde 105, 12 Eylül tarihinde 110, 13 Eylül tarihinde ise 118 olmak üzere toplam 333 adres üç gün içerisinde karantinaya alındı.


Hayat Eve Sığar Uygulamasında, artan vaka sayıları nedeniyle Adıyaman ‘kırmızı’ renge büründü.

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