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Adıyaman’da 3 günde 315 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da son günlerde korona virüs (covid-19) vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor. Son 3 günde 315 adres karantinaya alındı.

ADIYAMAN 06.09.2021, 16:33
Adıyaman’da 3 günde 315 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da son günlerde korona virüs (covid-19) vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor. Son 3 günde 315 adres karantinaya alındı.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs vakalarının pozitif çıktığı kişilerin adreslerinin karantina alınması için karar aldı. Adıyaman’da 4 Eylül tarihinde 108 adres, 5 Eylül tarihinde 87 adres, 6 Eylül tarihinde ise 120 adres olmak üzere toplam 315 adres karantina altına alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu hafta açıklanan 100 bin nüfusa göre hesaplanan vaka oranı ise 129,65 olarak açıklanmıştı.

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