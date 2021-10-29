Adıyaman’da 29 Ekim coşkusu

Türkiye Cumhuriyetinin 98. kuruluş yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta kutlamalarına başlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar’ın valilik makamında tebrikatları kabulü ile başladı. Tebrikat Töreni sonrası 29 Ekim kutlamaları, Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Mahmut Çuhadar, protokol üyelerinin, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyetin 98. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

Her kesimden büyük ilgi gösterilen kutlama töreni, Vali Mahmut Çuhadar’ın konuşmasıyla devam etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıldönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bugün dirilişimizin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü hep birlikte büyük bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Hasta adam ilan ettikleri Osmanlının mirasını talan için Anadolu’ya koşan emperyalistler, milletimizin cesareti, kararlılığı ve mücadelesi karşısında büyük bir hezimet yaşamışlardır. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Geçmişte küçük müdahalelerle istikamet belirledikleri Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözlerinin ve eylemlerinin bugün Türk milletinin nezdinde herhangi bir hükmü yoktur. Türkiye, sefirlerin parmak salladığı ve iki satır açıklamayla hizaya getirebileceklerini düşündükleri bir ülke hiç değildir” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir, resim ve sportif yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, halkoyunları ekibinin gösterilerini sunmaları, öğrencilerin şiir okuması ve resmi geçit töreni ile son buldu.

Törene, Vali Mahmut Çuhadar, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, siyasi parti başkanları, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, Kıbrıs Gazileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.