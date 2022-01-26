Adıyaman’da 218 köye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman’da, birkaç gündür etkili bir şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 218 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı Adıyaman’da 452 köyden 218 köye ve bu köylere bağlı 318 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Adıyaman merkeze bağlı 10, Besni’ye bağlı 67, Çelikhan’a bağlı 20, Gerger’e bağlı 45, Gölbaşı’na bağlı 27, Kahta’ya bağlı 17, Samsat’a bağlı 2, Sincik’e bağlı 24, ve Tut ilçesine bağlı 6 köy olmak üzere toplam 218 köye ulaşım sağlanamıyor. Ulaşımın sağlanamadığı 218 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.