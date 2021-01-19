Adıyaman’da 207 köy ve bağlı 247 mezraya ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle kapanan 207 köy ve bağlı 247 mezranın yolunu ulaşıma açmak için İl Özel İdare ekipleri çalışıyor.

Adıyaman’da önceki günden itibaren etkili olan kar yağışı özellikle kısal kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yollar kapandı.

Adıyaman merkezde 60 köy ve bağlı 59 mezra, Besni ilçesinde 37 köy ve bağlı 26 mezra, Çelikhan ilçesinde 20 köy ve bağlı 31 mezra, Gerger’de 23 köy ve bağlı 45 mezra, Gölbaşı’nda 18 köy ve bağlı 19 mezra, Kahta’da 20 köy ve bağlı 22 mezra, Sincik’te 16 köy ve bağlı 38 mezra, Tut’ta 13 köy ve bağlı 7 mezra olmak üzere toplam 207 köy yolu ve 247 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare ekiplerinin tüm ekipleriyle yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.