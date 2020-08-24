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Adıyaman’da 18 adres karantinaya alındı
ADIYAMAN'DA KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 18 ADRES KARANTİNA ALTINA ALINDI.
ADIYAMAN 24.08.2020, 15:22
Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 18 adres karantina altına alındı.
Covid-19 testi pozitif çıkan 18 kişiden dolayı 18 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 18 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 18 adresin karantina alınmasına karar verdi. Alitaşı, Altınşehir, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Malazgirt, Mehmet Akif, Turgut Reis, Yenimahalle ve Yeşilyurt Mahalleleri ile Bozhöyük Köyünde bulunan 18 adres karantina altına alındı.
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