Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da 14 köye ulaşım sağlanamıyor.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çelikhan ilçesine bağlı 8 köye, Kahta ilçesine bağlı 2 köye ve Sincik ilçesine bağlı 4 Köy yolu kapandı. Kapanan 14 köye ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.