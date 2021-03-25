banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yükselişe geçti... Gram altın, ons altın, çeyrek altın ne kadar?
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Kurlar güne yükselişle başladı!
Kurlar güne yükselişle başladı!

Adıyaman’da 14 köye ulaşım sağlanamıyor

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da 14 köye ulaşım sağlanamıyor.

ADIYAMAN 25.03.2021, 12:27
2
Adıyaman’da 14 köye ulaşım sağlanamıyor

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da 14 köye ulaşım sağlanamıyor.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çelikhan ilçesine bağlı 8 köye, Kahta ilçesine bağlı 2 köye ve Sincik ilçesine bağlı 4 Köy yolu kapandı. Kapanan 14 köye ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu