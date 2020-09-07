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Adıyaman’da 135 adres karantinaya alındı
ADIYAMAN VALİLİĞİ’NİN YAYIMLADIĞI İL HIFZISSIHHA KURULU KARARINDA 135 ADRES KARANTİNAYA ALINDI.
ADIYAMAN 07.09.2020, 15:41
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Adıyaman Valiliği yayımladığı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında 135 adresin karantinaya alındığını duyurdu.
Adıyaman Valiliği yayımladığı iki adet İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını yayımladı. Kurul kararlarının birisinde 94, diğerinde 41 olmak üzere pozitif vakalardan dolayı 135 adres karantina altına alındı.
Kurul tarafından, Alitaşı, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Esentepe, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Kapçami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Petrol, Ulucami, Varlık, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahalleri ile Doyran, Akdere köyü, Kömür köylerindeki adreslerin karantinaya alındığı öğrenildi.
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