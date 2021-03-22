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Adıyaman’da 125 adres karantinaya alındı
Adıyaman Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 125 adres karantinaya alındı.
ADIYAMAN 22.03.2021, 15:12
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Adıyaman Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 125 adres karantinaya alındı.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgını nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Türkiye’nin risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Adıyaman’da, 125 adres için karantina kararı alındı. Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 125 adreste 10 gün süreyle karantina kuralları uygulanacak.