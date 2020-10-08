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Adıyaman’da 101 adres karantina altına alındı

ADIYAMAN’DA KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 101 ADRES İÇİN KARANTİNA KARARI ALINDI.

ADIYAMAN 08.10.2020, 16:39
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Adıyaman’da 101 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 101 adres için karantina kararı alındı.

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak yeni tedbirler ile ilgili kararlar aldı. Kurul üyeleri, Adıyaman’da 101 adreste korona testi pozitif çıkan kişiler nedeniyle karantina kararı aldı.

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