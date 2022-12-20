Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘Aile okulu’ projesi çerçevesinde Adıyaman’da 10 bin 297 aileye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 81 ilde uygulanan proje dolayısıyla öğretmenler tarafından ailelere aile içi iletişim, teknoloji kullanımı, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi konularda eğitimler düzenlendi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı il genelindeki tüm halk eğitimi merkezleri bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından proje çerçevesinde Adıyaman’da eğitici eğitimi alan bin 707 öğretmen, açılan kurslara katılan öğrenci velileri ile bir araya gelerek aile eğitimleri veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, eğitimlerin verildiği Sevgi Anaokulunu ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında idareci ve eğitmenlerden bilgi aldı. Kursa katılan velilerle sohbet edip verilen eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, “Günümüzde çocuk yetiştirirken yaşanılan problemleri daha kolay aşabilmek, çocukları daha iyi tanıyabilmek, aile içindeki iletişimi güçlendirebilmek, çocuklarda olumlu davranışlar geliştirmek, teknolojinin zararlarından çocuklarımızı koruyabilmek, kısaca zamanın problemlerine karşı daha donanımlı olabilmek için Bakanlığımız ‘Aile okulu’ projesini başlatmıştır. İlimizde de ‘Aile okulu’ projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlimizde 1707 eğitimciye eğitim verilmiş ve şimdiye kadar açılan 744 kurs ile 10.297 veliye ulaşılmıştır. Ailelerimizle yapacağımız iş birliği ve eğitimlerin bize emanet ettikleri çocuklarının gelişimi ve geleceği açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Buradan bütün velilerimizi 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar devam edecek olan ‘Aile okulu’ projesine katkı sunmaya ve kurslarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

Eğitime katılan velilerden Hilal Güzel, aldıkları eğitimin toplumun tüm kesimine uygulanması gerektiğini belirterek, “Aldığım bu eğitimle teknolojinin fazla kullanımının çocuğumun gelişimine ne gibi zararları olduğu konusunda bilgi sahibi oldum. Çocuğumu sürekli teknolojik aletlerle oyalamak yerine farklı alternatifler oluşturabileceğimizi ve bunun çocuğuma yararlarını öğrendim. Bu eğitimleri veren öğretmenlerime teşekkür ederim” diye konuştu.