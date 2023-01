Adıyaman’a yeni ve modern bir kütüphane yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesine modern bir kütüphane yapılıyor.

2023 yılı yatırım programına alınacak olan ve şehrin en gözde noktası Altınşehir Gençlik Merkezi yanında yapılacak kütüphane binası tüm sosyal donatılarıyla her yaş grubuna uygun olarak inşa edilecek.

Vali Mahmut Çuhadar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın’la birlikte Altınşehir mahallesinde kütüphanenin yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Yapılacak olan kütüphane ile ilgili bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, “Altınşehir Mahallemiz Gençlik Merkezinin bitişiğindeki arsada 3 bin 510 metre kara alan üzerine inşa edilecek kütüphane binası belediye meclis kararı ile 25 yıl süre ile bedelsiz olarak kültür ve turizm bakanlığı kütüphaneler ve yayımlar genel müdürlüğüne tahsis edilmiştir. 2023 yılı yatırım programına alınacak olan kütüphanemizi her yaş grubuna uygun materyallerle donatmayı hedefliyoruz. Modern bir mimari ile inşa edilecek kütüphane binasında bebek ve çocuklar için aktivite, oyun ve spor alanları, kafeterya, cep sinema salonu, çok amaçlı salon, görsel-işitsel materyaller salonu ve temel fonksiyon alanlarının yer alacağı kütüphanede deneyap atölyeleri gibi çok amaçlı salonlar yer alacaktır. Her zaman ifade etiğimiz gibi kütüphaneler bir toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazineleridir. Eğitim hayatımızın vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğumuzu canlı tutacak olan kütüphanelerimize yapılan her türlü desteği, ülkemizin geleceğine yapılmış katkının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu güzel yatırımdan dolayı cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne, bu güzel projenin ilimize kazandırılması noktasında Ankara’da bakanlık nezdinde girişimlerde bulunan milletvekillerimize ve arsa tahsisi yapan Adıyaman Belediyemize çok teşekkür ediyor, yapılacak olan kütüphanenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.