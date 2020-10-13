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Adıyaman’a getirilmek istenen uyuşturucu ele geçirildi
ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE GAZİANTEP’TEN ADIYAMAN’A UYUŞTURUCU GETİRDİĞİ İDDİA EDİLEN ŞAHIS YAKALANDI.
ADIYAMAN 13.10.2020, 15:31
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirdiği iddia edilen şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar neticesinde Gaziantep’ten Adıyaman’a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, sabaha karşı Adıyaman- Gaziantep karayolunda uygulama yaptı. Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda Gaziantep’ten gelen bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken C.K. isimli şahıs gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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