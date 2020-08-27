Adıyaman’a 110 doktorun atanacağı müjdesi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’a toplam 110 doktor ataması yapılacağını açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 2 Eylül Çarşamba günü yapılacak olan 94. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası (DHY) kapsamında 26’sı uzman doktor olmak üzere Adıyaman’a toplam 110 doktor ataması yapılacağını söyledi.

Hemşehrilerinin daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için var gücüyle çalıştıklarını belirten Milletvekili Toprak, “94. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü münhal kadrolar kapsamında, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 9 Uzman, 28 Pratisyen, Kahta Devlet Hastanesine 4, Uzman, 9 Pratisyen, Gölbaşı Devlet Hastanesine 1 Uzman, 11 Pratisyen, Besni Devlet Hastanesine 2 Uzman 12 Pratisyen, Çelikhan Devlet Hastanesine 2 Uzman, 8 Pratisyen, Sincik Devlet Hastanesine 4 Pratisyen, Gerger Devlet Hastanesine 2 Uzman, 3 Pratisyen, Tut Devlet Hastanesine 1 Pratisyen, Göçeri Devlet Hastanesine 2 Uzman, 2 Pratisyen ve Toplum Sağlığı Merkezlerine 10 Doktor olmak üzere Adıyaman’ımıza toplam 110 doktor ataması yapılacak. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu