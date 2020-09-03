Adıyaman ve üniversitenin yatırım ve ihtiyaçları dile getirildi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ile birlikte T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı makamında ziyaret etti.

Aydın ve Turgut, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ziyaret etti.

İlk olarak Naci Ağbal ile bir araya gelen Aydın ve Turgut, Adıyaman ve üniversitenin ihtiyaçlarını dile getirdi.

Daha sonra TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile bir araya gelindi. Burada da, Adıyaman Üniversitesi ve VETAL işbirliğinde test çalışmaları süren Covid-19 serumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Aydın, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Oldukça faydalı bir ziyaret oldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile hem ilimizin yatırımlarını hem de Üniversitemizin ihtiyaç ve beklentilerini istişare ettik. Tıp Fakültemiz Morfoloji hizmet binası başta olmak üzere tüm yatırım taleplerimiz kabul gördü. 2021 yılı yatırım önceliklerimizi birlikte değerlendirdik. Hem şehrimizin hem de Üniversitemizin gelecek vizyonu için yapabileceklerimizi konuştuk. TÜBİTAK ziyaretinde ise aşı üretimi ile ilgili gelinen süreci değerlendirdik” diye konuştu.