Adıyaman ve Gaziantep’te tefeci operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman ve Gaziantep ilçesinde tefeci operasyonu yaptı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman’ın Besni ilçesinde tefecilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında; şüpheli şahısların yakalanması ve muhtemel suç unsurlarının ele geçirmesi amacıyla Besni ve Gaziantep’te bulunan toplam 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda senet ve çek ele geçirilirken, B.K., H.Z. ve A.K.K. isimli şahıslar göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.