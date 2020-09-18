Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Mahmut Çuhadar, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve ebedi varlığını korumak, milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak için, canlarını hiç tereddüt etmeden siper eden Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü idrak ettiğimizi söyledi.

Vali Çuhadar, “Vatan uğruna kolunu, bacağını, gözünü, kulağını ve vücudunun bir uzvunu kaybeden mücadelenin derinliğinde tek gayesi vatan müdafaası olan gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bu anlayışın bir eseri olarak şanlı tarihimiz, gazilerimizin ve şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, canları pahasına verdikleri mücadeleler ve büyük zaferlerle doludur.

Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bu bilinç içerisinde, Devletimiz ve kadirşinas milletimiz gazilerimizin hatırasını her daim canlı tutarak onları yad etmekte, gazilerimize ve onların ailelerine hak etmiş oldukları değeri vermektedir.

Bundan dolayıdır ki, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz.

Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, bu yolda yaralanan, vücutlarını siper ederek kahramanlık gösteren saygıdeğer gazilerimizi de şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.