Adıyaman Üniversitesi yüzde 98 doluluk oranına ulaştı

Adıyaman Üniversitesi, 2022 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarında yüzde 98’lik doluluk oranına ulaştı.

Adıyaman Üniversitesi lisans ve ön lisans programları için YKS kılavuzunda yayımlanan 3 bin 909 kontenjana 3 bin 835 öğrenci yerleştirildi. Bazı bölümlere kontenjan üstü yerleştirme gerçekleştirilirken, sadece birkaç bölümde boş kalan kontenjan sayısı 74 kişi oldu.

Elde edilen veriler, Adıyaman Üniversitesinin tercih edilebilirliğinin son on yıl göz önünde bulundurulduğunda rekor seviyeye ulaştığını gözler önüne sererken, Adıyaman Üniversitesi’ne lisans ve ön lisans düzeyinde 3 bin 835 yeni öğrenci yerleşmiş oldu.

Yerleştirme yapılmayan ve boş kalan kontenjanların da ek yerleştirme ile dolacağı beklenirken, öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman Üniversitesinin öğrenci sayısının 20 bini geçmesi tahmin ediliyor.

2006 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesinin ilan edilen kontenjanlara yerleştirme oranları, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında önceki yıllara oranla rekor seviyeye ulaşırken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Rektör Turgut, mevcut ve yeni öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görebilecekleri, akademik ve araştırma faaliyetleri yapabilecekleri, sosyal, sanatsal ve sportif yönden kendilerini geliştirebilecekleri ortamları sunmak için yönetim olarak merkez ve ilçe kampüslerinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.