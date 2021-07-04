Adıyaman suyu temiz çıktı

Adıyaman’ın içme suyunda yapılan incelemelerde suyun temiz olduğu tespit edildi.

Son günlerde il merkezinde özellikle çocuklarda görülen enfeksiyonel rahatsızlıkların kaynağının içme suyu olduğu iddialarına Adıyaman Belediyesi yetkililerinden cevap geldi. Yetkililer, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından rutin olarak 27 farklı noktadan alınan su numunelerinin sonuçları üzerine yaptığı açıklamada, Adıyamanlıların temiz su içtiğini dile getirdi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonuçlarında şehir içme suyunun oldukça temiz olduğuna dikkat çeken yetkililer, “Tıpkı son 6 ayda olduğu gibi, 17 Haziran 2021 tarihinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından günlük klor denetimi dışında 27 farklı noktadan alınan su numunelerinin hiç birinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Uygunluk raporları kurumumuza iletilmiştir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzle birebir iletişime geçebilir. Adıyaman Belediyesi içme suyu denetimi Halk Sağlığı Müdürlüğünce rutin olarak 27 noktadan alınan numunelerle denetlenmekte ve bu denetimler neticesinde klorlama oranı ve düzenlemeler belediyemizce Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün kontrolünde ayarlanmakta ve devam etmektedir. Söz konusu iddialar yaz mevsimi dolayısıyla meydana gelen enfeksiyon hastalıklarının alışılagelmiş söylemlerinden ibaret olup, vatandaşlarımız içme suyumuzu gönül rahatlığıyla tüketebilir” diye konuştu.