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Adıyaman refüjlerinde güller açacak
Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karaali yolundaki kavşak ve refüjlerde gül ekim çalışması yaptı.
ADIYAMAN 04.01.2021, 18:40
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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karaali yolundaki kavşak ve refüjlerde gül ekim çalışması yaptı.Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışmalarına şehrin birçok noktasında devam ettiklerini söyledi. Yetkililer, “Karaali yolu üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde gül dikim ve bakım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarımız mevsim şartlarına göre rutin olarak devam edecek” diye konuştu.
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