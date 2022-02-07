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Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Kurucu Başkan Abdulkadir Geylani Taş, yeniden başkanlığa seçildi.

ADIYAMAN 07.02.2022, 09:45
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Kurucu Başkan Abdulkadir Geylani Taş, yeniden başkanlığa seçildi.

Muhtarlar Federasyonu binasında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, basın mensupları ve muhtarlar katıldı. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanlığına tek liste halinde giren Kurucu Başkan Abdulkadir Geylani Taş, yeniden başkanlığa seçildi.

Adıyaman’da Federasyon çatısı altında hizmet edecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş; “Seçilmiş olduğum mahalleme gecemi gündüzüme katarak hizmet ettim. Çabamız ve aktif bir şekilde görevimizi yapmamız sayesinde diğer mahalle muhtarı olan arkadaşlarımızla çok güzel ilişkiler kurduk, fikir alışverişinde bulunduk, yardımlaştık. Yeri geldi mahallemiz için yeri geldi muhtarlarımız için her platformda görev aldık. Muhtar arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda dernek kurma fikrimiz gerçeğe dönüştü ve Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneğimizi kurduk. Muhtarlarımızla birlikte el ele dernek çatısı altında muhtarlarımızın, vatandaşımızın ve Adıyaman’ımızın sesi olduk. Kısa sürede Adından söz edilen bir dernek konumuna geldik. Dernek olarak önce Güneydoğu Muhtarlar Federasyonuna bağlandık ardından Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunda yer alarak ilimizi, derneğimizi ve muhtarlarımızı en iyi şekilde temsil ettik. Buralarda edindiğimiz tecrübelerle muhtar arkadaşlarımızdan aldığımız destekle ilimizde faaliyette bulunan muhtarlar derneklerini bir çatı altında toplayarak kendi ilimizi temsilen Adıyaman Muhtarlar Federasyonumuzu kurduk. Muhtarlar Federasyonu çatısı altında ilimizin, vatandaşlarımızın ve muhtarların gür sesi olacağız. Cumhurbaşkanınızın muhtarlarımıza vermiş olduğu desteklerden aldığımız cesaretle bugünlere gelmenin sevincini yaşıyoruz. Adıyaman Muhtarlar Federasyonumuzun ilk olağan genel kurulunun ilimize, ülkemize ve muhtarlar camiasına hayırlara vesile olmasını temenni eder, katılımlarından dolayı Adıyaman Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a, Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz’a, birim müdürlerine, mesai arkadaşlarımız olan ilimizin değerli basınına ve muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Muhtarlarla mesai arkadaşları olduğunu dile getiren Adıyaman Belediye başkanı Süleyman Kılınç; “Abdulkadir Geylani Taş başkanım çok azimli bir muhtar. Önce il bazında dernek kurulmasına vesile oldu, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunda görev alarak ilimizi en iyi şekilde temsil etti. Son olarak ilimizde faaliyette bulunan muhtarlar derneğini Adıyaman Muhtarlar Federasyonu çatısı altında toplamayı başardı. Yöneticilik kolay bir iş değil. Halka hizmet etmek kolay bir iş değil. Halka hizmet Hakka hizmet anlayışıyla ilimize hep birlikte hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Muhtarlarımız bizim en yakın mesai arkadaşlarımızdır. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum. İlimizde oldukça aktif hareket eden dernek çatısı altında Adıyaman Muhtarlar Federasyonunu kurarak muhtarlar derneklerini bir çatı altında topladılar. Bugünde ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirdiler. Başkanlığa seçilen Abdulkadir Geylani Taş başkana ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin” şeklinde konuştu.

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