banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
Türkiye- İran arasında anlaşma imzalandı
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
‘Bilmece’yi Büyükşehir çözdü
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti
Mehmet Topal futbola rekorlarla veda etti

Adıyaman Meydan’ında kazı işlemi tamamlandı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve tüm hızıyla devam eden kent meydanı projesinin otopark kısmı için kazı çalışmaları tamamlandı.

ADIYAMAN 19.07.2022, 15:02
Adıyaman Meydan’ında kazı işlemi tamamlandı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve tüm hızıyla devam eden kent meydanı projesinin otopark kısmı için kazı çalışmaları tamamlandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından, eski hükümet binasının bulunduğu alanda inşaat çalışmaları devam eden kent meydanı projesinin altında yapılması planlanan iki katlı otoparkın kazı işlemlerinin tamamlandığını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, projede yapım işlemine geçildiğini müjdeledi.

Gelinen son durumla ilgili müteahhit firma yetkililerinden bilgiler de alan Başkan Kılınç, "Şehrimizin ilk meydanı için sürdürdüğümüz çalışmalar hızla devam ediyor. Arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, cami, kitap kafe-kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan bulunacak. Şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan bu projemizde iki katlı otoparkımız için gerçekleştirilen kazı işlemi tamamlandı. İnşallah yılsonuna kadar da projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu