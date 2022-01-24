Son Dakika
Adıyaman- Malatya Karayolunda yol açma çalışması devam ediyor
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Adıyaman-Malatya Karayolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.
ADIYAMAN 24.01.2022, 15:26
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Adıyaman-Malatya Karayolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.
Birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Adıyaman- Çelikhan Karayolu ve Çelikhan- Malatya Karayolunda yol trafiğe kapandı. Kapanan yolların açılması ve ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Aynı zamanda Sincik- Malatya Karayolu ile Gerger- Narince Karayolunun da ulaşıma kapalı olduğun karayollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için karayolları ekipleri tarafından gece, gündüz denilmeden çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edildiği vurgulandı.